Bailarina Catalina Rendic rechazó trabajar con Jennifer Lopez

Con nueve años viviendo la ciudad de Estados Unidos, Los Angeles, la chilena Catalina Rendic se ha convertido en una de las coreógrafas más exitosas del país americano.

Trabajos con Justin Bieber, Shakira, Beyoncé, Ricky Martin, Pharrell Williams, Cristina Aguilera, entre otros artistas, son parte de su currículo.

No obstante, la hija de Maitén Montenegro confesó en LUN que se dio el gusto de rechazar bailar para Jennifer Lopez.

"Hice giras durante años con artistas pero me gustó mucho eso de saltar de trabajo en trabajo. Me pidieron hacer una residencia en Las Vegas (que duraba dos años y medio) con Jennifer López pero no quise. No me interesaba, no por ella, sino por el lugar. Prefiero estar en Los Angeles haciendo varias cosas y en los últimos dos años he podido hacer una vida en L.A. ahora que estoy mayor", apuntó.

Bajo esa arista, reflexionó sobre su edad (31) en esta carrera. "Hay gente mucho más joven que está todo el rato planeando y viendo qué es lo que viene. Yo ya no tenga esa vida. Para mí es rico tener el domingo libre y planear ver a mis amigas que ya tienen hijos", finalizó.