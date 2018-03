Benjamín Vicuña: Dije no a una temporada de "Narcos" para estar con mis hijos

Benjamín Vicuña habló de todo en una entrevista en el canal "El Trece" de Argentina, pasando por sus relaciones amorosas, sus hijos y sus dolores, incluyendo su separación con "Pampita" y su felicidad actual junto a "China" Suárez.

El actor se refirió a su matrimonio con Carolina "Pampita" Ardohain como un fracaso, el cual "no tiene que ser sinónimo de perderse, está el fantasma de perder a la familia y uno no tiene por qué hacerlo".

En ese sentido, valoró que aún puede disfrutar de sus hijos, pues vive cerca de ellos. "Estamos cerquita así que estoy muy feliz. Me he buscado la forma para viajar de Colombia todas las semanas", reveló Vicuña, quien actualmente graba la serie "Sitiados" en ese país.

Según su relato, rechazó a la popular serie de Netflix "Narcos", ya que ese trabajo no le permitía pasar mucho tiempo con sus hijos.

"Dije que no a una temporada de Narcos porque no me daban esa oportunidad. Y no puedo soltar. Hoy mi prioridad es estar cerca de ellos", enfatizó.