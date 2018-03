Bombo Fica admitió varios errores en su rutina en Viña del Mar

La presentación de Bombo Fica en el Festival de Viña del Mar no pasó desapercibida, en especial por la participación de Mariela Montero y Willy Benítez en su show.

El humorista tenía como intención replicar su espectáculo "Sospechosa la W...", situación que no resultó del todo satisfactoria.

Por eso, en conversación con "Cara a Cara" de La Red. Fica habló de los errores que cometió arriba de la Quinta Vergara. "En lo que yo asumo mi error, porque el único responsable de esto soy yo, es el no haber hecho una lectura exclusivamente del Festival de Viña del Mar. Porque el escenario del Festival es un escenario distinto. Entonces, no supe explicar bien mi espectáculo. Lo que iba a presentar era un espectáculo que se llamaba Sospechosa la W.... La gente siempre interpretó que yo iba a estar solo. Yo no lo supe explicar. Primer error".

"No me manejé los tiempos, porque actuar a la una no es lo mismo que actuar a las diez. Por ende, los grados de tolerancia de la gente son distintos y yo hice una mala lectura. Debería haber apretado los tiempos", sostuvo.

Y por último agregó un tercer error. "El público que había ese día a lo mejor me permitía haber manifestado el espectáculo con una dirección más hacia el público que había esa noche, que era de Bosé y que era de Illapu. Siento que ahí no tuve el manejo a la altura de lo que Viña necesitaba. Que es un detalle para muchos, pero para mí es una lección de vida", cerró sobre su presentación que de todas formas le valió Gaviota de Plata y Oro.

Lío con Kramer

Su rutina no pasó desapercibida, si incluso Stefan Kramer la utilizó en su presentación, generando la molestia de Bombo Fica contra el imitador. "Hay que tener códigos", comentó.

"Uno tiene que aprender a manejarse. Hoy en día la gente que se dedica a las comunicaciones tiende a tomar ciertas cosas y armar una historia con algo que uno no cerró bien. O que no lo dijo bien o que no se supo expresar bien, y termina transformándose en una historia aparte. Después uno tiene que salir a explicar esa historia aparte", señaló respecto a ese conflicto.