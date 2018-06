"Recordando la moda pokemona, los gold, los F/F ,los staff de fiestas, los team pokemones jajaja que recuerdos, es lo que viene a mi mente cuando escucho Fotolog. Por mi parte perdí los míos, pero buena iniciativa de #fotolog de volver nuevamente a las redes sociales, con diferentes condiciones de las que habían antes claramente.A mi me da un sentimiento de nostalgia y vergüenza jajajaja teñida rusia al máximo, corte piña, piercing, lentes de contacto bueno ...etapas. Búrlese de mí acá, no me enojo", escribió.