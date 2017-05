Camila Recabarren explicó por qué aún vive con su ex pareja

Camila Recabarren declaró que sigue viviendo con Joaquín Méndez, su ex pareja que conoció al interior del reality show "¿Volverías con tu ex?" de Mega.

Los mediática pareja anunció el término de su relación a través de Instagram, donde ambos se dedicaron afectuosas palabras para hacer pública la ruptura.

"Nadie nace con una pareja al lado. Más yo que soy mamá, debo demostrar que la vida sigue adelante. No puedo andar llorando por la vida. Además, nosotros terminamos en buena onda. De hecho, Joaco sigue viviendo en la casa", dijo Camila en una entrevista a diario Las Últimas noticias.

La ex Miss Chile explicó que el fin de la relación amorosa no significó una ruptura en la amistad de la pareja, por lo que seguirá apoyando a Joaquín pese a que ya no estén juntos.

"Desde el primer minuto yo le dije que lo iba a apoyar hasta el final. Me pongo en su posición y pienso: ¿qué pasaría si yo estuviera viviendo en otro país y terminara una relación? Obviamente no me gustaría que me echaran a la calle así no más", comentó la modelo.

Pese a lo anterior, Camila señaló que ha recibido innumerables críticas por su decisión, razón que los impulsó a comenzar la búsqueda de nuevos hogares.

"Nosotros, que somos parte de la generación millennial, somos más relajados para ver la vida y las relaciones de pareja. Acá nadie ha muerto, la vida continúa", agregó.

En tanto, pese a la empatía y compañerismo expresado en redes sociales, los ex novios aún no profundizan en los motivos del término amoroso.