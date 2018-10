Camila Recabarren quiere volver a ser una modelo top

Con el fin de dejar de lado los reality, Camila Recabarren quiere volver al mundo de la moda, a la parte más top.

Según contó a La Cuarta, desea ser parte nuevamente del modelaje."Hubo un tiempo en que me sentí vieja para el tema del modelaje, pero luego me quedé pensando y no...Tengo 27 años y quiero aprovecharlo en esto. Quiero explotar mi carrera de modelo lo más que pueda, porque después pasa la vieja, literalmente", señaló la panelista de "Hola Chile" a La Cuarta.

"Esto es tal como soy y como estoy ahora físicamente. Gracias a Dios la gente de publicidad hoy se está fijando en cuerpos más normales, no las típicas ultra flacas", dijo, afirmando que no se someterá a ninguna dieta especial.

Antes de participar en los reality de Mega, Recabarren participó y ganó el Miss Chile, que fue transmito por Canal 13.

"Quiero explotar mi carrera en el modelaje hasta lo más que se pueda, tanto por mis redes sociales como en markerting, publicidad, letreros publicitarios, en todo", sostuvo.