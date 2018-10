Captan a Alejandro Fernández en polémica actitud con su nariz durante concierto

A Alejandro Fernández le persiguen las malas, ya sean por actos propios o por unas redes sociales que no le dejan pasar ninguna.

Lo último que generó controversia ocurrió durante un concierto en Mexicali, Baja California, donde se ve al músico tocándose reiteradamente su nariz.

Es por eso que varios seguidores del músico cuestionaron el estado de sobriedad del intérprete mexicano.

¿Y si simplemente se trató de una gripe? Las teorías abundaron en redes sociales...

Yo me la paso 24/7 como Alejandro Fernández (rascándose la nariz) y no me meto nadita, pero a la raza con nada se le tiene contenta.



Total, si se dio un pase o dos, déjenlo, el señor se avienta tremendos conciertos.