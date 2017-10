Carla Ballero contó detalles de su pololeo con ex marido de Maca Pizarro

En el año 2015 la conductora de "Chilevisión Noticias", Macarena Pizarro y el periodista argentino Adrián Zárate se separaron luego de nueve años de matrimonio, misma situación que vivió Carla Barello en el 2016 con su marido de siete años Raúl Fergie.

Tras sus respectivos quiebres amorosos, la modelo empezó una relación con el argentino, con el cual ya lleva siete meses de pololeo.

En conversación con "La Mañana" de Chilevisión, confirmó el romance con Zárate. "Estoy feliz, enamorada", contó.

Además, sostuvo que conoce a Adrián hace 20 años, cuando ambos participaban en el programa de Canal 13 "Venga Conmigo".

Sobre cómo se volvieron a reencontrar dijo que "no salía de la casa por ningún motivo. Aparte de las cosas que me habían pasado. Ya no salía la verdad. Entonces, estaba como bien escondidita. De repente aparece este hombre maravilloso. 'Nena, ¿sos vos?'. Y me mató", cerró.