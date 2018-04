Carola de Moras recordó episodio de bullying durante su gira de estudio

En medio de un estudio sobre que los principales casos de bullying se dan entre los alumnos de terceros medios, el panel de "La Mañana de Chilevisión" analizó este hecho recordando algunos casos que vivieron.

Carola de Moras fue quien más habló, recordando un episodio que vivió durante su gira de estudio, en plena etapa escolar.

La animadora llegó a un colegio en Santiago proveniente de Osorno, situación que hizo que era motivo de burla. "Es heavy como uno queda marcado, uno piensa que como adulto lo supera. Yo tenía una compañera de curso que era insoportable conmigo. Insoportable. Y uno piensa que perdona, pero todos tenemos yayitas muy fuerte que tenemos en el colegio", partió diciendo.

"A mí me hizo pebre. Yo en la gira de estudio me devolví antes. Me tenían hasta acá. Me aburrí. Dejé a mis compañeros de curso y le pedí a mi papá que por favor me devolviera. Lo pasé súper mal", sostuvo De Moras.

No se detuvo ahí entregando algunos detalles de lo que sufrió en el colegio. "Me pasó que lo empecé a pasar súper mal. Mi ropa interior aparecía colgada en la ventana. Y cuando tienes 14 años eso te da lata. Tenía una cámara fotográfica preciosa que era de mi abuelo. Me la rompieron, me sacaron los rollos. Esa cámara me dolió y ya no quería estar más allá".