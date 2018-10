Carolina Soto terminó llorando luego que a cantante se le olvidara la letra en "Rojo"

Nervios y problemas en la garganta hicieron que Luis Zapata tuviera una accidentada presentación en la última edición de "Rojo"

Apenas empezó a sonar "Mi loco amor de verano", el cantante olvidó la letra y en el coro mostró una desafinación que generó sorpresa en el estudio.

"Estoy muy mal de mi garganta, muy mal. Lo hice bien en el ensayo y no sé que pasó (...) Tenía algo preparado y quería hacerlo bien hoy día, eso pasó... Todos lo evidenciaron", sostuvo una vez terminada su perfomance.

Tras eso, las cámaras enfocaron a su coach, Carolina Soto, quien se largó a llorar explicando que es inevitable encariñarse con sus pupilos.

"Soy cantante, me ha pasado y siento la frustración. Sé que es una competencia y el jurado no puede poner notas por pena, eso lo comparto. Pero es frustrante que quieras hacerlo y que la garganta no te acompañe", dijo.