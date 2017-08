Catalina Bono sacará un disco musical en España

Hace 14 años que terminó el primer reality de la televisión chilena, "Protagonistas de la Fama", el cual dejó como ganadora a Catalina Bono. Actualmente radicada en España, la mujer se encuentra desarrollando su faceta como cantante.

Fue así como participó en un grupo musical llamado La coctelera Sónica, en donde diversos artistas madrileños participaron. Ahora dará el gran salto como solista presentando un nuevo disco.

"Me inspira mi pasado, mi familia, hay personas maravillosas que han marcado mi existencia y que ya no están y entonces les canto, así no pierdo nunca la comunicación", sostuvo Bono en La Cuarta.

Respecto a ese punto, la ex chica reality sacó un nuevo disco llamado "Cae el Mar". "El mar es un tema recurrente en mis canciones, soy de Viña y creo que eso lo dice todo. Contiene siete temas de mi autoría y ha sido grabado con el sello Martin Music, un sello que apuesta por nuevos artistas de todos los tipos".

A pesar del tiempo que lleva en España junto a su marido, Francisco Moller, la cantante afirmó que tiene planes de regresar a Chile. "Me encantaría poder cantar en mi país y estoy trabajando para eso", lanzó.

Con el apoyo de su sello, Catalina Bono espera promocionar lo más posible su trabajo, además de ir realizando diversas entrevistas con medios de comunicación españoles.