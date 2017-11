Catalina Palacios reveló que se enteró del sexo de su hija en el parto

El pasado 23 de octubre, Catalina Palacios y su marido tuvieron a su primer hijo, situación de la cual decidieron vivir con una especial incertidumbre.

Es que ambos decidieron no enterarse del sexo de guagua hasta que esta naciera, según reveló la ex conductora de "Yingo" en LUN.

"No hay nada más mágico y especial que esperar y recibir al ser que viene plenamente, sin expectativas. Supimos casos de cercanos que les dijeron que era niña o niño, al final fue al revés y se decepcionaron. Se pone energía y ánimo al esperar, entonces con mi marido no quisimos pasar por eso. Así que recomiendo esta manera al ciento por ciento", contó.

Sobre el momento tras el parto, dijo que "la sensación cuando me la pasaron fue única, sentí que tenía el universo entre mis manos. Fue un encuentro mágico para los tres".

"Es una niña", confirmó Cata Palacios al matutino, agregando que se le programó una cesárea por algunas complicaciones vividas.

"No es algo que planifiqué. Yo me proyectaba de otra forma, en un parto normal. Igual me dio susto porque la cesárea es una operación, me entró el temor pero al final das el mil por ciento para que todo salga bien. Cuando la sacaron descubrieron que no bajaba porque su cordón umbilical era corto", cerró.

Esta foto de los pies de su hija publicó Palacios en su cuenta de Instagram: