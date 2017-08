Catalina Pulido: Me tuve que mamar un llanto histérico de Alvarito Rudolphy

La actriz y panelista del matinal de La Red "Hola Chile" Catalina Pulido reveló un episodio de colapso nervioso que tuvo Alvaro Rudolphy, mientras grababan la teleserie "Amores de Mercado".

En medio de una conversación sobre teleseries chilenas icónicas, la colorina integrante del programa resaltó que "yo un día me tuve que mamar un llanto histérico de Alvarito Rudolphy, porque estaba raja. Porque era el protagónico y con dos personajes, de repente ya no sabía si era flaite o era cuico".

"Una vez colapsó. Lo que pasa es que yo casi con la única persona que grababa era él. No tenía mucha relación con el resto de la teleserie, porque era su siquiatra. Fui su siquiatra en la vida real. Estábamos en el set de grabación, y me dice 'sabes que ya no doy más' y yo 'me imagino que no das más", agregó.