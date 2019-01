César Campos y su salida de Chilevisión: "Me dolió que no me dejaran despedir de la gente"

Dentro de las movidas televisivas durante el fin del 2018, una que sorprendió fue la salida de César Campos de Chilevisión.

La etapa del animador llegó a su fin con la señal de Turner, sin haber tenido la posibilidad de despedirse delante de la cámara, tras 6 años en el canal.

"Todo funcionó mal porque no es que no llegamos a acuerdo, si no que no se cumplieron unos compromisos que habían de respaldar, de seguir trabajando con Chilevisión", contó en "Muy Buenos Días".

Entre lágrimas, explicó detalles, como que el canal rebajó su sueldo en un 50% el pasado mes de julio. "Me dicen César, sabes que no, no podemos seguir pagándote el sueldo. Me pidieron hacer esta baja y yo lo asumí con el compromiso de que a fin de año esto se iba a solucionar".

"Finalmente se desconoce ese acuerdo y se dice, bueno tenemos que seguir seis meses más", dijo entre lágrimas, volviendo a lamentar el hecho que Chilevisión no lo dejó despedirse al aire.