"Checho" Hirane se descarga: "La intolerancia en el humor viene de la izquierda"

El humorista y locutor radial Sergio "Checho" Hirane repasó su carrera en la comedia, habló sobre política y recordó su pasado militar en una reciente entrevista. En el espacio, el ex "Video Loco" acusó a la izquierda nacional de intolerantes a la hora de enfrentar el humor.

"La intolerancia en el humor viene de la izquierda más que de la derecha. A mí me gustan humoristas que son abiertamente de izquierda. Ambos lados son válidos . Así como la 'Chiqui' Aguayo tuvo la libertad de hacer su rutina, Alberto Plaza puede decir qué le pareció. Pero como lo dijo un artista con una relación con la derecha, se le califica como un retrógrado y le dan como bombo en fiesta" comentó Hirane en conversación con La Tercera.

"Acá no perdonan que un artista diga lo que piensa y que no sea de izquierda" prosiguió el artista, el cual asumió ser un partidario del golpe militar pero no de la violación de los derechos humanos.

"Checho" también tuvo palabras para Daniel Alcaíno, a quien tildó de anarquista: "Ahora tienen que reconocer que con Cecilia Pérez se equivocaron. No soy partidario de ofender a una mujer en una rutina".

El comediante, quien ha sido relacionado a la figura de Augusto Pinochet, aseguró haber sido el primero en imitar al ex dictador. "La gracia es que yo lo hacía en pleno gobierno militar. Me atrevía porque no estaba metido en nada, no era percibido como una amenaza. Hubo un general que se molestó y dispuso que no pudiera entrar a un regimiento durante harto tiempo. Nunca gané un peso con el gobierno militar", afirmó el animador.