Chilevisión también despidió a una de sus "chicas del tiempo"

La tarde de este miércoles fue su última grabación y el espacio se emitió esta misma noche. Alejandra Quiroga, ex rostro de Zona Latina y una de las "chicas del tiempo" en Chilevisión, confirmó que fue despedida.

A través de su Instagram, indicó que "Último día, me despido con mi hermoso vestido @nicopoly.ltda , gracias a toda la gente hermosa que conocí ❤ @cacoo_x @machehair @yavii", sumando fotografías con las personas que compartió mientras estuvo en el espacio dedicado al pronóstico meteorológico en la estación de Turner.

Y era algo que venía venir, según confesó a LUN, ya que había escuchado los rumores por los pasillos de las instalasiones de Machasa.

"Era un contrato anual que se vencía este 31 de diciembre. Había una posibilidad de que me lo renovaran, pero lamentablemente no fue así. Ayer (martes) me comunicaron que no seguiré en el canal porque van a empezar a contratar a meteorólogos y sabes que le encuentro bastante sentido", sostuvo.

La ex rostro de Zona Latina no lamenta su salida del espacio, "renuncié para jugármela por un proyecto que yo sabía que era arriesgado y no me arrepiento. Es muy distinto estar en un canal de señal abierta a uno en el cable. He aprendido harto. Los primeros meses me hicieron clases personalizadas para que me habituara con términos como la nubosidad parcial".

Por ahora, los planes de Alejandra Quiroga son tomarse vacaciones en La Paz, Bolivia, su ciudad natal, donde se reencontrará con su familia, para posteriormente retornar a Chile con "energías renovadas".

"Mi pololo es chileno y quiero seguir viviendo acá. Le tengo fe a la TV chilena y me tengo fe. Y si no es en TV puedo trabajar en cualquier medio de comunicación", sentenció Quiroga.