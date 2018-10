"Chiqui" Aguayo regresó al "Muy Buenos Días" tras someterse a una lipoescultura

Con unos pantalones ajustados hizo su retorno al "Muy buenos días", Daniela "Chiqui" Aguayo, luego de someterse a una lipoescultura.

La comediante regresó con 3,4 litros de grasa menos en caderas, muslos y cintura, lo que se sumó a los 9 kilos que ya había perdido gracias a un tratamiento nutricional en la clínica Terré.

En conversación con LUN, explicó sus motivos para haber realizado esta intervención. "Yo pensaba que esta operación era para las modelos, pero ha sido bien bonito preocuparme de mí. A veces una dice 'me quiero como soy', pero con ese discurso te dejas de cuidar y vas en una senda autodestructiva", reflexionó.

"Después de perder la guagua (a las 12 semanas de gestación) me refugié en la comida, en el alcohol y en el carrete, era mi forma de evadir la pena que tenía", complementó la comediante.

Finalmente, sostuvo que le gustó el cambio, aunque es clara en decir que esto no le abrirá nuevas oportunidades. "Me gusta como me veo pero no siento que me vaya a ayudar porque en ningún trabajo me han pedido que adelgace".