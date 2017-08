Durante la madrugada de este jueves la periodista Chriss Mc Millan publicó preocupantes mensajes suicidas en sus cuentas de Instagram y Twitter.

"Espero que hoy todos los que me desearon la muerte estén felices. Al final no fui tan fuerte", fueron sus primeras palabras, las que de inmediato generaron inquietud en redes sociales. Estas venían acompañadas de la frase "mañana todo termina".

Una hora más tarde, la ex Canal 13 volvió a postear: "Lograron que lo entendieran, soy una vergüenza como mujer. Ya no aguanto más esta vida".

Sus mensajes cesaron hasta las primeras horas de esta jornada, donde entregó detalles del difícil momento que atraviesa. "No saben nada de mi. Solo se ríen. Sé que no soy la única con difícil vida. Nunca tuve un padre. Cuando lo quise conocer me rechazó", se desahogó.

Además, aseguró que "los hombres solo me mienten y engañan" y que "estaba por casarme y resultó gay", en referencia a su relación con el ucraniano Eugene Sapkin.

"Mi familia no se interesa por mí. Estoy sola y no puedo más. Ríanse. A veces la persona necesita ayuda", cerró.

Minutos más tarde volvió con más ideas, esta vez escritas como si alguien más estuviera hablando de ella. "¿Qué sacai si ya todos piensan que estás loca? Tu vida ya cagó", indica la imagen.

Según el sitio Glamorama, fuentes cercanas a la familia de Mc Millan dijeron que sus redes sociales habían sido hackeadas.

Información en desarrollo...