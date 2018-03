Claudia Schmitd defendió sus dichos sobre Daniela Vega: "Respeten mi visión"

Tras la polémica rutina de Yerko Puchento en "Vértigo" y su chiste contra Daniela Vega, Claudia Schmitd habló contra la actriz nacional, a quien trató como "una mujer distinta", enfatizando en que "no es una mujer como yo". Este domingo, reafirmó su dichos y pidió respeto a través de las redes sociales.

"Respeten mi visión, yo creo que al nacer hay dos géneros y que en el camino de la vida sienten, quieren y eligen cómo quieren vivir y todos debiésemos tener los mismos derechos. Pero no me pidan que diga lo que no pienso", aseguró la panelista de "Intrusos" en una publicación desde su cuenta de Instagram.

"Daniela Vega es una mujer fantástica (una mujer transgénero, una mujer diferente", sentenció la uruguaya.

Su publicación ya supera los 1600 "likes".