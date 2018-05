La modelo Claudia Schmitd salió a responderle al ex tenista Marcelo Ríos, quien afirmó en su Twitter que "ojalá que las personas que se sientan en un panel a criticar a otros por lo menos lo hagan informados para que no hagan el ridículo como esta señorita (Schmidt)". La opinóloga afirmó que "a mí, la verdad, me aumentaron muchísimo los seguidores, tengo unos 10 mil seguidores más. Yo lo único que hacía era reírme. Jamás iba a detenerme a leer una entrevista tuya, porque no me interesas". En Twitter, Schmitd había publicado que el Chino lo habían dejado feo y eso le dolió.