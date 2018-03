Claudia Schmitd sobre Daniela Vega: No es una mujer como yo

En medio del debate sobre la rutina de Yerko Puchento en "Vértigo" y su chiste contra Daniela Vega, Claudia Schmitd habló contra la actriz.

Fue en "Intrusos" cuando la modelo salió en defensa de Daniel Alcaíno refiriéndose a la actriz como una "mujer distinta".

"Yo respeto y estoy muy a favor de la identidad de género, pero yo siento, y espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, que Daniela Vega es una mujer diferente. Ella no tiene ovarios, es una mujer porque eligió ser una mujer, pero no es una mujer como yo, y quien me diga que es una mujer como yo, nunca lo voy a compartir", señaló.

Estos dichos hicieron que se generara una intensa conversación en el programa, a lo cual la uruguaya se mostró más tajante con su postura. "Las cosas tienen que ser nombradas como son. Si mañana mi hijo elige ser un un niño transgénero, lo voy a apoyar, pero nunca va a ser una mujer como lo es mi hija. No va a ser igual. Para a mi hay una diferencia nacer mujer y elegir ser mujer", apuntó.

También defendió el chiste de Yerko Puchento. "En el contexto de humor, de humor negro, humor violento, a mi me hizo reír. Todos los que están en esta lucha no pueden perder el sentido del humor", dijo.

Por su parte, señaló que Daniela Vega se ha mostrado muy seria en sus últimas entrevistas.