Clausuran academia de baile de Rodrigo Díaz en Viña

Un mal momento está viviendo Rodrigo Díaz luego que la municipalidad de Viña del Mar clausurara su academia de baile.

En conversación con "Intrusos", el bailarín explicó lo sucedido. "Me pasaron dos partes por no tener patente, la cual ya está. Pedí permiso para ir al juzgado y ese trámite ya se hizo peor no se informó internamente. Hicieron algo que no estaba en regla", contó.

En ese sentido desmintió los dichos de una asistente a su academia, quien sostuvo que Díaz tenía varios incumplimientos. "No tiene nada que ver. Hay un error de las personas que trabajan conmigo que ya se está solucionando", apuntó.

La fachada de su academia ya no luce con la foto de bienvenida, en su lugar, y según mostró el programa de La Red hay un afiche que dice "clausurado".

"Yo pedí que sacaran la foto. Hay que asumir lo que venga no más", cerró.