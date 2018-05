Cristián Bofill buscó aclarar sus dichos: Yo distingo entre feminista y feminazi

Luego de conocerse las acusaciones de abuso y acoso sexual contra el director de teleseries, Herval Abreu, Cristián Bofill usó su cuenta de Twitter para defender al hombre detrás de "Machos" y "Soltera Otra Vez".

"No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirigí C13. Pienso que las denuncias contra él son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual vírgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo", escribió el ex ejecutivo de la estación.

Estos dichos, en especial el término "vírgenes del burdel", generaron diversas reacciones en redes sociales. Por eso, en el programa Mesa Central de Tele13 Radio trató de aclarar sus dichos.

En el espacio radial dijo que en ningún momento quiso poner en duda las denuncias de las afectadas, señalando que quiso poner sobre la mesa que no está de acuerdo en hacer un linchamiento. "Yo creo que las acusaciones son acusaciones y las personas tienen derechos a defensa", sostuvo.

"Yo distingo entre feminista y feminazi, que son dos cosas completamente diferentes (...) Tengo una experiencia laboral, que fue el caso de Gemita Bueno, que hace que uno mire estas cosas con mayor serenidad y pesemos con cierto juicio las pruebas", añadió Bofill en dichos transcritos por La Tercera.

No se quedó ahí y complementó su idea. "Yo no me sumo al linchamiento (...) ya que si se deja de lado la presunción de inocencia estamos viviendo en una barbarie".