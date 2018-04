Daniel Valenzuela rompió el silencio por quiebre: "Soy más que amor"

Las penas de amor persiguen a Daniel Valenzuela, quien tras su ruptura con Yamila Reyna decidió tomar otra actitud mediática. Si en el pasado contó demasiado, ahora tomó la actitud opuesta.

"Esta relación fue de mucho amor, respeto y compañerismo, pero las cosas se terminan cuando el uno y el otro dan su máximo pero aún así no alcanza", dijo hace unos días la argentina.

El comunicador habló con Glamorama y dejó pocas frases pero contundentes.

"Estoy muy bien, tranquilo, contento. Y me aburre, me aburrí de hablar de amor, para bien o para mal. No emito comentarios, porque de verdad me agotó. Me cansé de hacer referencia al amor. Soy más que amor", agregó Palomo.

La versión de ella: