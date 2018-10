Daniela Bonvallet desclasificó las cartas que le dejó su padre antes de morir

La hija del ex futbolista Eduardo Bonvallet, Daniela, reveló el contenido de las cartas que le dejó su padre antes de tomar la decisión de quitarse la vida en 2015.

En conversación con "No culpes a la noche" de TVN, la mujer aseguró que todas las misivas que dejó "El Gurú" "eran para mí, era harta responsabilidad".

"Él confiaba demasiado en mí. Me las dejó y me decía que me preocupara de su casa, cosas así. No había nada contra nadie", reveló Bonvallet.

Según contó, las cartas se encuentran en poder de la PDI y que la única persona capaz de pedirlas es la ex esposa de Eduardo Bonvallet, Victoria.

Daniela recordó que tras la muerte de su padre "nadie sospechó que él iba a tomar esa medida, cómo ibas a sospechar de una persona que luchó contra el cáncer".

"Ahora estamos más tranquilos, pero fue muy violento y quedó un ambiente muy violento en la familia. Muchos se echaban la culpa, yo me sentía muy culpable porque era como la encargada de mi papá. Me sentí culpable", agregó.

La hjia del comentarista deportivo indicó que su padre nunca le explicó las razones de su suicidio, pero que "en una carta que le escribe al mundo dice 'ya no puedo más'".