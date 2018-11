Daniela Castro acusó agresión sufrida por amigos de Nataly Chilet

Un confuso incidente se produjó a las afuera de una discoteque en Santiago entre el grupo de amigos de Daniela Castro y el de Nataly Chilet.

Según contó la ex "MasterChef" en sus historias de Instagram, todo se inició cuando en compañía de un amigo se dirigieron a ver a una pareja discutiendo.

Luego que Chilet abandonara la escena, ocurrió lo peor. "Llegó un tipo y me pegó unos golpecitos en la cara pidiéndome que no me metiera", relató Castro.

Estos golpes, según dijo, fueron propinados por un amigo de la panelista de "Intrusos", por lo cual recibió la ayuda de Diego, la persona que lo acompañaba en la fiesta. "Le pegaron a Diego de la nada, la verdad es que fue una situación demasiado violenta y si bien Nataly no tiene la culpa, es feo que después se desentienda de lo que hacen sus amigos".

Sobre esas críticas contra Nataly Chilet. "Parte de ser lady es hacerse cargo, bella. La falta de empatía y humanidad me está molestando mucho, ella trabaja en un programa donde dice no a la violencia y acá no hizo nada por pararla", escribió.

Consultada por La Cuarta, la panelista de La Red, fue clara. "Yo me retiré del lugar antes, no vi cuando supuestamente pasó la riña que involucra a Diego. Si ella fue testigo de la pelea en la que participó su amigo, es importante que vaya a dejar una denuncia, porque es un tema serio. Estoy en contra de cualquier acto de violencia".