Daniela Nicolás confesó extraña enfermedad que sufre tras "caso Pinilla"

En julio pasado, en medio del conflicto que involucró a Mauricio Pinilla y Universidad de Chile, el tema salió del plano futbolístico y salpicó a la actriz Daniela Nicolás, lo que le provocó incluso un problema de salud.

Todo surgió cuando en Twitter un usuario afirmó en julio que el futbolista tuvo una relación con la actriz, lo que alimentó su idea de dejar el país en medio del torneo. Nicolás fue incluso amenazada de muerte tras las publicaciones, aunque ella aseguró que ni siquiera conocía a Pinilla.

"Estuve tres semanas encerrada, de la pega me iba a la casa, intenté salir y era atroz. Iba a un restaurante y la gente hablaba al lado mío, pero ni siquiera piola", contó a La Cuarta la conductora de NET de Fox Sports.

Esto le provocó a la actriz un duro momento de salud: se le diagnosticó la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, una dolencia que afecta al sistema inmunológico.

"Estuve súper expuesta, nadie se cuestionaba si era verdad o mentira, para todos era verdad. Lo pasé súper mal, se me inflamaban las articulaciones, me dolía mucho cuando me acostaba o me levantaba, mi enfermedad está demasiado asociada al estrés", reveló al diario.

"Estoy llevándola, hay días buenos y malos, pero hay que tomárselo de la mejor forma, uno nunca sabe lo que puede pasar con esto, así que disfruto los momentos y eso es lo importante", agregó la actriz.

"Es súper frustrante, no quieres que una enfermedad te afecte en tu vida laboral. Yo soy súper responsable y en mi pega me ven así, y me lo retribuyen, cuando ven que me siento mal o que me duele algo, ellos me dicen que paremos y me mandan para la casa", contó Nicolás.