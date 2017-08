Daniella Chávez cuenta los secretos que esconde su cama

La modelo nacional Daniella Chávez se encuentra de vuelta en Santiago. Decidió dejar su carrera en México por temas familiares: su pequeña hija extrañaba mucho Chile y no lograba costumbrarse al país del norte. En su retorno a la capital, la conejita Playboy decora su casa con exclusivos muebles, dentro de los cuales destaca su particular cama rosada.

En entrevista con LUN, Chávez detalló cómo logró dar con tan preciado bien. "Este respaldo lo mandé a hacer por una referencia que vi por Instagram y me gustó, pero el que yo vi no era tan rosado, era más pastel, casi tirado para blanco. No es que yo hubiese querido una pieza rosa, ni tan princesa. Cuando llegó de ese color me encantó, el color es hermoso, así que dije que lo dejáramos así", detalla la rancaguina.

La blonda maniquí aseguró que esto no le ha ocasionado problemas con su pareja, la cual tolera cada uno de sus gustos. "Ahora tengo novio y no le molestó, le dije que va a tener que dormir en una gran cama rosa, igual más adelante se le puede cambiar el color, pero me gusta mucho así", agregó.

El resto de su dormitorio lo completó con objetos compadros a través de la web: el sillón, las lámparas y los espejos los encontró en diferentes páginas de ventas, mientras que los cuadros los encargó a un diseñador de Instagram.