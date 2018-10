Daniella Chávez denunció discriminación en su banco por su actividad

La modelo y conejita Playboy, Daniella Chávez, denunció en redes sociales que uno de los bancos donde tiene cuenta la discriminó por sus actividades laborales.

"Si tienen la opción de no elegir este banco hazlo, jamás Santander! Si quieren ser abusados, discriminados, que la ejecutiva sólo te llame para ofrecer seguros, elige Santander. Pero yo que uds lo pensaría mil veces y no lo elegiría", contó en Instagram.

La rancagüina entegó más detalles de su acusación. "Tengo cuentas no sólo en ese banco, pero en especial Santander he depositado muchos millones y jamás me había sentido tan discriminada", dijo a Cooperativa.

"Las que trabajan ahí no me toman en cuenta porque soy Daniella Chávez, la conejita Playboy. Cuando solicito algo debo rogar y jamás me han dado una solución a nada. Pero para ofrecer seguros vuelan. Soy discriminada por ser quien soy", agregó.