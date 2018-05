Daniella Chávez se enojó con Yerko: Me trató de prostituta

La rutina de Yerko Puchento en el último episodio de "Vértigo" no pasó desapercibida, en especial cuando le tocó realizar "chistes" con Daniella Chávez.

Invitada al programa, la modelo empezó a sentirse incómoda cuando el comediante la llamó Daniella Carlina Chávez Carrillo (en referencia a la tía Carlina), malestar que aumentó cuando este leyó un diario de vida.

"Ay, no sé de quién es este, está caliente y me quemé. Traje un guante de cocina para agarrarlo. Parece que es de la Daniella Chávez, sí, es de ella", lanzó.

Tras esto, la conejita playboy estalló: "Yerko, es Daniella Karina, No Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente".

Luego fue eliminada del espacio y realizó sus descargos a través de Twitter, diciendo que el humorista la trató de prostituta y que sintió mucha pena por todo lo sucedido.

"Estoy con mucha pena. En el programa no paraba de tiritar. Estaba nerviosa y sigo muy nerviosa. Me siento muy dolida con Yerko, Diana y Martín. Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo algo y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo", sostuvo en LUN.

No es primera vez que estaba en vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como la de #Yerko no lo acepto, me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 11 de mayo de 2018