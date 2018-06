Detienen a Kathy Orellana y a su esposo por confuso incidente

Nuevamente Katherine Orellana se vio envuelta en un incidente luego de ser detenida junto a su marido, Jorge Cáceres, en una comisaría en Machalí.

Según informó "Intrusos", la cantante llegó a constatar lesiones tras una supuesta pelea durante el fin de semana en una casa de calle Las Brisas.

El hombre señaló al programa que no tuvo actos violentos con su pareja. "Prometo que no la he tocado", dijo.

La cantante fue a rehabilitación por consumo de alcohol, tratamiento gratuito que se lo ofreció "Bienvenidos". Sin embargo, abandonó el centro antes de cumplir los plazos establecidos.