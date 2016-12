DJ Méndez: Hay mafias transversales en Valparaíso

Leopoldo Méndez, más conocido como DJ Méndez, comentó en Cooperativa sus experiencias y conclusiones tras presentarse como candidato a la alcaldía de Valparaíso, momento en el que aseguró que "hay mafias" en la ciudad portuaria.

Tras haber hecho una extensa campaña en el puerto, Méndez indicó que "yo me considero un valiente, pero se necesita más que valentía porque como buen chileno hay que echarle para estar en ese mundo. Se lo recomiendo a alguien que realmente esté decidido de corazón. No me arrepiento absolutamente de nada, pero fue duro".

Especificó que "me topé con personas que podían actuar. Hasta narcotráfico me encontré dentro del mundo (de la política). Estamos hablando de Valparaíso, no a nivel nacional, sino que de mi campaña. Con las personas que me topé, con las ofertas que hicieron, con las amenazas que hicieron. A eso no le estoy agregando la discriminación, los prejuicios que existen, por ser una ciudad puerto conservadora. Porque también existe la elite en Valparaíso. No lo agrego porque me considero cuero de chancho".

Entrando en detalles, Méndez también apuntó que con esto se refiere "a gente que está metida en la política que tiene que ver con el narcotráfico" y consultado por hacer una denuncia para aportar a la ciudad, aseguró que "quizás lo tenga que hacer, pero para eso tienes que hacer toda una investigación con pruebas y tener todo bien clarito. Estoy hablando del boca a boca y de lo que pude ver".

Son "personas de buen puesto, que no van a permitir nunca que personas como yo o como (...) De hecho, me alegro que Jorge Sharp esté ahí siendo tan joven. Ojalá que le vaya excelente, que la gente lo apoye, porque como está la cosa se la van a hacer difícil; porque hay gente que está por años en los puestos que están y ellos no van a permitir que un 'niño' venga a decirles lo que tienen que hacer".

Leopoldo Méndez aseguró que, "para mí, Jorge Castro dejó todo hecho de aquí a 20 mil años más, pareciera, se siente, porque Valparaíso. Honestamente da lo mismo quien sea el alcalde, quien puede querer mucho, pero las personas que lo rodean y pueden hacer los cambios, no lo van a hacer nunca".

Y así fue que aseguró que hay "mafias transversales en Valparaíso, de todos y nuevos, de todos los colores (políticos). Hay personas, pero son muy pocas, que aman Valparaíso y están dispuestas a no ser corruptas, no dejarse comprar por nadie o dejarse llevar. Son voluntarios hoy en día, porque todo se autogestiona para llegar a algún lado en Valparaíso. La gente que está en el poder, piensa sólo en ellos y nadie más".

DJ Méndez también proyectó lo que será su participación en el nuevo reality de Mega, "Doble Tentación", al que entrará en junto a su pareja Marcela Duque.