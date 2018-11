Donald Trump subió una imagen a lo "Game of Thrones" y se ganó el desprecio de los actores

"Sanctions are Coming" fue la imagen que subió la cuenta oficial del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una clara referencia a la serie "Game of Thrones".

Por eso, no faltaron los comentarios de los actores del elenco, quienes respondieron a este intento de comparación por parte de la Casa Blanca. La actriz Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark, le colocó un "Ew" (que le da "asco") que generó muchos me gusta.

Por su parte, Maisie Williams (Arya Stark) escribió "not today" ("hoy no"), generando risas en redes sociales.

Quien no se lo tomó tan en broma fue HBO, al colocar que Trump utilizó el uso indebido de la marca "GOT".

How do you say trademark misuse in Dothraki?