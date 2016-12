Dwayne Johnson reveló triste experiencia de cuando su padre era niño

A propósito de la víspera de festividades y de un regalo especial que tuvo para su padre, Dwayne "The Rock" Johnson, sacó a relucir una violenta experiecia que su progenitor vivió cuando apenas tenía 13 años.

La experiencia la compartió a través de Instagram, a modo de evidenciar todo el esfuerzo que tuvo que hacer Rocky Johnson para crecer, llegar a tenerlo y posteriormente criarlo, gracias a lo que llegó a transformarse en la super estrella hollywoodense que actualmente es.

"Le compre un regalo de Navidad a mi papá y lo sorprendí. Ha tenido una vida dura. Esto se sintió bien", comenzó el texto acompañado por una imagen en la que aparece acompañado por el hombre que quiso honrar.

Así contó que "mi papá, Rocky Johnson, es un minimalista. Siempre lo ha sido. Nunca me pidió mucho y a través de los años sus necesidades siempre ha sido poco costosas".

"Una historia loca: El padre de mi papá murió cuando el tenía 13 años. Esa Navidad, la madre de mi padre invitó a su nuevo novio para la cena. Su novio se emborrachó y orinó en el pavo. Mi papá fue hasta afuera, agarró una pala, dibujó una línea en la nieve y le dijo que si la cruzaba lo mataría. El ebrio la cruzó y mi papá lo derribó sin dudarlo, como si fuera un bloque de hielo", continuó el relato.



Más tarde, "la policía fue alertada. Le dijeron a la madre de mi papá que cuando su novio recobrara la consciencia, iba a matar a su hijo, así que uno de los dos se tenía que ir. En frente de toda la familia, la madre de mi papá lo miró y le dijo que se fuera. Tenía 13 años y ahora era un vagabundo".

"Esa jodida historia sucedió en Amherst, Nueva Escocia, Canadá, en 1954. Necesitaba lo más mínimo entonces, justo lo que necesita ahora. Con el pasar de los años, lo llevé a vivir a una gran casa, le conseguí camiones para que condujera y literalmente lo hizo hacía hasta que ya no podía más, hasta que le conseguía algo mejor. ¡Demonios! Le conseguiría lo que fuera, pero el hijo de perra no lo pide ;)".

Dwayne Johnson remata la historia indicando que "cada Navidad, siempre pienso en esa historia y cómo mi padre tuvo todo en contra a los 13, pero lucho y aún así logró ser alguien. Me hace apreciar su lucha y esfuerzo. También me hace valorar los divertidos momentos en que me hacía romperme el trasero en el gimnasio cuando yo tenía 13 y decía 'si vas a vomitar, anda afuera... y si vas a llorar, ándate a casa con tu madre'. Lo odiaba en ese momento, pero lo abrazo hoy. Me hizo el hombre que soy. Sin mear en mi pavo".

Sólo para 2017, Dwayne Johnson tiene pendiente el estreno de tres blockbusters. Primero, la octava entrega en la saga "Rápido y Furioso", también la adaptación cinematográfica de la emblemática serie "Guardianes de la Bahía" y, finalmente, el remake de "Jumanji". Junto con ello, aparecerá en las películas de superhéroes "Doc Savage" y "Shazam!". En Chile, además, tiene pendiente el estreno del filme de Disney "Moana", en la que cedió su voz al semidios "Maui", que debutará el próximo 5 de enero.