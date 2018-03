El desafío que tuvo Steffi Méndez animando show de k-pop

Habló coreano e incluso bailó cueca, así fue la animación que realizó Steffi Méndez de un show de k-pop.

El pasado viernes fue parte del Music Bank 2018, el cual partió su gira mundial con cinco bandas (B.A.P, Twice, VIXX, Wanna One y Taemin).

En compañía del actor coreano Park bo-Gun y de la cantante Jeongyeon, la actriz contó lo que significó este desafío.

"Esto fue de un día para otro, estoy aquí en el Music Bank en Chile que hoy hará un festival de música k-pop. En qué me metí", comentó en su instagram antes del show.

Y en conversación con LUN ahondó sobre lo la experiencia. "A mí me habían advertido de la gente fan del k-pop. En las redes sociales algunas (fanáticas) me hicieron pedazos porque no había pronunciado bien un grupo de música".

"Estuve con cuatro traductores, pero no todos (los coreanos) hablaban inglés. Eso sí eran muy simpáticos y respetuosos", dijo.