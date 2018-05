Los actores de "Game of Thrones" se casarán el próximo 23 de junio, según informó BBC. No sólo eso, ya que contaron el lugar donde se realizará el matrimonio. Se trata de un castillo escocés llamado Wardhill Castle, propiedad de la familia de la actriz que interpretó a Ygritti en "Game of Thrones. El recinto se creó en el siglo XII, con más de 900 años.