El estremecedor relato de Tonka Tomicic sobre asalto que sufrió en Cerro San Cristóbal

La conductora Tonka Tomicic reveló detalles de un asalto que sufrió hace casi dos décadas en el Cerro San Cristóbal, hecho en el que pensó que podría haber sido violada.

La modelo contó detalles del hecho en "Bienvenidos", donde Emilio Sutherland aprovechó la instancia para presentar las novedades del retorno de "En su propia trampa".

En la ocasión, el resto de los presentes contó historias que han sufrido por la delincuencia, aunque el relato de la ex animadora del Festival de Viña fue el que más impactó.

"A mí también me asaltaron, en bicicleta, en el San Cristóbal. Hace muchos años atrás tenía un pololo y andábamos los dos en bicicleta. Hacíamos downhill en el San Cristóbal, por el sendero. Otra etapa de mi vida", comenzó la conductora.

"No había mucha gente en el cerro", siguió Tomicic. "Nueve de la mañana, muy temprano. Desde un matorral aparecen dos tipos con así unos cuchillos. Obviamente me botan de la bicicleta y es súper fuerte... Desde ahí nunca más me arriesgo", expresó.

"Así unos cuchillos, violentísimos. Yo dije 'acá primero te van a violar, segundo te van a matar'. Nos hicieron subir al cerro, para atrás, si pasaba alguien no nos iban a ver", contó el rostro de Canal 13.

"En un minuto, cuando te hacen subir, nos hicieron sacarnos los cordones de las zapatillas, porque con esos mismos cordones te amarran. ¡Fue terrible! Nosotros mismos tuvimos que sacarnos las zapatillas", afirmó frente a sus compañeros de programa.

"El tipo tuvo que haber tenido alguna droga o algo. Nos insultaba y le pegaba cuchillazos a la tierra. Nos decía unas frases terribles y acuchillaba la tierra. Yo le decía 'por favor no nos haga nada'", prosiguió.

Finalmente, Tomicic afirmó que su pareja de ese entonces se pudo desatar y la liberó. "Bajamos como pudimos, pero ya no había mucho que hacer. Ellos se fueron con las bicis", dijo.

"Después uno queda tan mal... Vas caminando y sientes una sombra, cualquier cosa atrás, y te asustas. Uno queda mal, espirituado. Uno queda muy mal por mucho tiempo. Choqueadísimo. Bueno, te das cuenta de la que te salvaste, pero quedas muy inseguro", sentenció.