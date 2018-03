El incómodo momento en que Joche Bibbó conoció al Fantasma Figueroa

Los ex chicos reality Fernanda Figueroa y Joche Bibbó se conocieron en "Doble Tenteción" y nunca más se separaron, pese a todas las tentaciones que rondan en el mundo de la farándula.

Si para un hombre conocer a su suegro es un momento tenso, la situación es aún más cuando el padre de la polola es Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, ex futbolista y entrenador conocido por su fuerte carácter.

Durante harto tiempo, Fernanda no quiso presentarle a su novio, pero cuando fue inevitable lo hizo, según contó a Glamorama TV.

La joven detalló que ese momento se produjo en México, cuando llevó al cordobés a la casa de sus padres. "Cuando lo invité mi mamá sabia. Pero yo no sabía cómo decirle a mi papá", dijo Fer.

"Mi papá no es que obvie a Joche, ni que le caiga mal Joche, no, pero es muy celoso con nosotras, las mujeres. Entonces el tema era cómo le digo que va a ir Joche. Le dije, le mandé un audio: 'Papá, te tengo que decir algo, pero en verdad quiero que sepas que te quiero mucho' Se lo fui tirando. Y mi papá me dijo 'Fer, ¡pensé que estabas embarazada!' (risas)", contó la joven.

"Cuando le conté, me dijo que estaba bien. Pensó lo peor. Al comienzo, en la mesa, no lo miraba a la cara. Pero después se llevaron bien, le daba mezcal y todo. Ya está aprobado", relató.