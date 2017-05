El nuevo emprendimiento de "Mario Baracus" a sus 65 años

Laurence Tureaud, el actor estadounidense conocido a nivel mundial como "Mister T" o "Mario Baracus", personaje de la emblemática serie "Los Magníficos", se dedica a realizar comerciales e incursiona como youtuber a sus 65 años.

El hombre que ganó fama en la década de los ochenta por sus rudos papeles, en base a su talento y un cuerpo fornido, actualmente luce un aspecto cansado que evidencia el paso del tiempo en su icónica figura.

Pese a su participación en importantes series como "T. y T" o "Fuera de este mundo", "Mario Baracus" trabaja en comerciales callejeros y se mantiene alejado del espectáculo estadounidense.

