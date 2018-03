El percance laboral que vivió ex integrante de "Mekano"

Hace seis meses atrás, Nicole Pérez, más conocida como la Doctora Cahuín en programas como "Mekano" y "Yingo", comenzó un curso en Latam para ser tripulante de cabina. Hoy, ya no sigue en la compañía aérea.

Según informó La Cuarta, a un día de cambiar contrato de plazo fijo a indefinido, fue informada que no iba a ser parte de la planta de funcionarios, terminando en ese momento la relación laboral.

"Ya cumplía 6 meses y el 15 me dijeron que no me renovarían a mí y a 70 compañeros más, en medio de la negociación colectiva. Fueron compañeros de 5 cursos que tiraron a la basura. No nos esperábamos que a 70 tripulantes, todos sindicalizados, no les renovaran el contrato", contó.

En sentido, explicó lo que sintió tras el despido. "Nos dijeron que era por motivos operacionales, sobre dotación de tripulantes. Es como muchos tripulantes y pocos vuelos. Nosotros sabemos que no es así, porque los cursos siguen, siguen entrando tripulantes nuevos, siguen haciendo llamados por redes sociales para reclutar tripulantes. Todos nos sentimos como que jugaron con nosotros", dijo.

"Esto pasó hace tres días y justo mi hijo se enfermó de amigdalitis, entonces he estado preocupada de él, no he tenido tiempo de pensar en qué voy a hacer. Yo no me quedo parada, soy trabajadora, me encantan las manualidades, me encantaría tener un canal de Youtube, en donde pueda enseñar todas mis técnicas", cerró.