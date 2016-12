El radical cambio de look de Katty Kowaleczko

La melena no va más. Así de simple. Katty Kowaleczko decidió hacer un cambio radical en su look y nada mejor que cambiar su peinado o más bien anularlo por completo.

Rapada casi completamente. Así se dejó ver en una nota presentada este viernes por el programa de Chilevisión "SQP", donde además contó las razones para tomar la decisión.

"Hay gente que le ha gustado y hay gente a la que le ha cargado", aseguró al Kowaleczko. "Me dicen '¡¿por qué hiciste eso?!'. Porque me dio la gana".

Además, contó que "la libertad de no tener un contrato con un canal de televisión es que el pelo pasa a ser propio y, en realidad, lo que hice fue sacarme la tintura. Me pelé porque estaba aburrida. Casi 30 años tiñéndome de colores para teleseries, series, para otras cosas, no para mi vida".

"De repente dije 'Oh, estoy con raíz me tengo que ir a tapar las... ¿canas? Por qué me las tengo que... ¿Por qué no me saco la tintura y soy yo?'", reflexionó.

Y en el caso de que algún canal la llame, planteó que "tendría que ser un tremendo proyecto, un tremendo personaje, para aceptar tintura. Un personaje chico, uno secundario, ni amarrada. Hago lo que quieran, me corto el pelo. Tintura, estoy aburrida, no quiero más".

Katty Kowaleczko anteriormente ya se había cortado el pelo de esta forma, pero para el rol que tuvo en una teleserie y no por decisión propia.