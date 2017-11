Emeterio Ureta y sus dichos sobre acoso sexual: Fue tongo pero 100 por ciento

El empresario Emeterio Ureta volvió a causar revuelo la semana pasada, después de asegurar que "yo he acosado sexualmente. Es una frescura que existe en este país y en todo el mundo", en medio de una conversación con el programa "Mentiras Verdaderas".

Pero ahora, por medio del matinal "Bienvenidos", decidió retractarse de sus dichos, aunque no lo hizo mucho mejor.

"Parto reconociendo que yo también, como cualquier ser humano... 50 o 60 por ciento de los ejecutivos en este país, han tenido su pequeño acoso sexual, con personal interno de su empresa, su banco, lo que sea", manifestó al matinal de Canal 13.

Y luego explicó que "lo que dije allá, esa noche, fue una idea loca que se me ocurrió. Todo es una mentira, me retracto de todo lo que dije. La mentira es lo más divertido. Es una mentira tremenda"

"¿Pero qué quise hacer yo con esto? Golpear lo importante que es el acoso sexual en Chile, en el mundo, en provincia, en todas partes. Existe y la gente le pone mucha tierra de hojas. Nadie de los que están en televisión se atreve a mojarse el potito", sostuvo.

Después usó otro término para describir la situación: "tongo pero 100 por ciento. ¿cómo no te das cuenta, cómo golpeó, cómo elevó el rating? Si estaba demasiado aburrido con el roteque que me tenían sentado al lado, con ese mamarracho asqueroso", dijo en referencia al músico Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda.

"Pido las disculpas del caso, pero fue todo un tongo", sentenció, aunque luego se desdijo: "no, no pido ninguna disculpa. Aclaro que es un tongo, que lo hice para salir en 'Primer Plano', en las revistas, Canal 13. Todos hablaron toda la mañana de mí, Chilevisión, Televisión Nacional, los otros, acá, allá, 'Intrusos'. Todos. Me encantó, marqué. Marqué lo que yo quería".

"No me arrepiento de nada en mi vida. De nada. (Con) todo lo que yo he hecho, soy feliz. Este tongo me ha entretenido mucho, lo que tenía mentalmente hacer, lo hice. Me di cuenta de lo potente que soy. Lo que se me ocurrió. Quedó la cagá, es lo que yo quería".

"Yo voy más por el jotear, por el pinchar, que por el acoso", se defendió Ureta.