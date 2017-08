Emilio Sutherland y su pasado de trovador: "De joven escribía poemas"

Emilio Sutherland, conocido por su rol en el programa "En su propia trampa", confesó tener un pasado poco conocido hasta el momento: el periodista ocupaba sus ratos libres escribiendo poemas, hobbie que abandonó cuando llegó a la Universidad.

"La poesía la dejé de lado, escribí algunas cosas, pero para mí nomás. Ni siquiera se la he mostrado a mi familia. Igual no pierdo la esperanza de, más adelante, cuando deje el periodismo, escribir", aseguró el rostro de Canal 13 en entrevista con el diario La Cuarta.

El "Tío Emilio" aseguró que uno de sus máximos referentes es el Nobel de Literatura, Pablo Neruda, del cual sacó todo el romanticismo para sus textos. Sin embargo, Sutherland confieza que esta habilidad nunca le sirvió como enganche para conocer mujeres.

Al contrario de lo que se podría pensar, su esposa no ha sido musa de inspiración para este don. "Ella ha leído en entrevistas que yo escribía y me dice que no le he escrito nunca, nada. Ahí le tengo que decir que yo ya dejé de escribir", sentenció.