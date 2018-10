Esposa de Rodrigo Herrera confirma quiebre: Como "marido" nunca existió

View this post on Instagram

Será Un mejor día .. Gracias a todos por sus mensajitos y preocupación pero estoy en un colapso donde no quiero responder más . El tema ya está expuesto y cómo mis cercanos saben yo no llevo una vida de PAREJA con él desde hace bastaaante tiempo por motivos que ya se conocieron en #primerplano y otros que prefiero callar . No me interesa perjudicar a nadie , hoy mi único objetivo después de todo lo vivido es el #divorcio Vivo sola hace más de 2 años , relación de PAREJA no he tenido con él y como “marido” nunca existió . hoy toque fondo y no voy a estar más así por respeto y amor a mi hijo . Gracias a todos los que han estado cerca siempre .🙌 ❤️

