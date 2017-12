Eugenia Lemos culpó a "La Divina Comida" de cruel broma a "Luli"

En el pasado programa "La Divina Comida" de Chilevisión, se vio como una persona disfrazada de chancho, con una peluca rubia, mandaba invitaciones a cenar en nombre de Eugenia Lemos, una de las participantes del espacio. El chiste era en clara alusión a Nicole "Luli" Moreno.

La argentina sostuvo en el espacio "Síganme Los Buenos" que nunca supo de la grabación de esta broma y que nunca le comunicaron lo que harían con ella.

"Encontré que se pasaron, porque "Luli" estuvo este último tiempo, este último año, pasando por situaciones difíciles para ella, para su familia. Hoy tuve la oportunidad de encontrarme con ella y con su mamá, y hablamos, nos abrazamos. Le pedí disculpas de mi parte, porque me sentí una tonta de ser parte de algo así. No lo sabía, pero me sentí usada, engañada", contó, asegurando que no habría participado en el programa si hubiera sabido la situación.

"Pedí permiso a Mega para que me dejaran participar en ese programa. Y me dio lata, me sentí una tonta. Me sentí involucrada en algo que ni yo lo decidí ni se me preguntó y se usó mi nombre. Porque cuando envían el menú es como 'la Euge lo envía'", apuntó.

Entre lágrimas, Lemos contó que con "Luli" su relación es mucho mejor tras los incidentes que han protagonizada en el pasado. "Estuvimos en un evento tempranito y justo estaba Luli y su mamá. Y fue perfecto, porque la verdad es que yo estoy súper urgida con el tema. Me afectó, me sentí mal. Porque mucha gente... De hecho, yo empecé a recibir comentarios y dije '¿qué pasó?'. '¡Cómo se te ocurre esa broma, de ese corpóreo, de un cerdito y no sé qué'. Y yo '¡¿qué?!'. Y ahí empecé a cachar todo lo que estaba pasando. Ahí empiezo a cachar todo lo que estaba pasando. Y lo encontré fuera de lugar", cerró.