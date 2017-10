Evens Clercema puso una condición para estar en "Bienvenidos"

El programa "Bienvenidos" incorporó a su panel al haitiano de 36 años Evens Clercema, quien cansado de que se relacionara a los inmigrantes con la pobreza decidió iniciar una carrera televisiva tras vivir más de 8 años en el país.

No obstante, para ser parte del matinal de Canal 13 puso una condición. "Si algún día no tengo libertad para hablar, me voy", dijo en conversación con LUN.

También entregó detalles de su llegada al programa, contando que se reunió con Mauricio Correa, director del espacio, quien quería realizar un matinal más inclusivo.

Fue la semana pasada cuando lo contactaron para hacerle una nota en la Plaza de Armas, situación que lo molestó y pidió que la cambiaran al Parque Forestal. Fue ahí cuando comenzó su aventura con "Bienvenidos"

"Hay migrantes profesionales que estudian en este país y quería mostrar una realidad distinta. Ahí me convenció y acepté", señaló.