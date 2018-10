Ex "Amango" estrenará su videoclip en un sitio porno

"Acábame" es el nombre del videoclip que el ex "Amango", Kevin Vásquez, lanzará prontamente.

Se trata de un tema que califica de erótico, que juega con las fantasías sexuales, por lo cual no puede ser emitido por plataformas oficiales, según contó a AR13. Por eso, el cantante decidió lanzarlo a través de una página pornográfica.

"Es una plataforma que la gente no dimensiona, yo creo que todos hemos visto porno en alguna oportunidad y creo que sería entretenido que de repente una persona está navegando en la página y le salga mi video, lo encuentro genial, innovador", señaló el intérprete de 25 años.

El clip de "acábame" será lanzado el próximo viernes, tema que marca un nuevo estilo en su música.

"Estoy nervioso pero más ansioso de mostrar algo nuevo aquí en Chile, quizá ya lo han visto en otras facetas de iconos pop con destapes más sexuales y sensuales. Yo creo que en Chile falta abordar estos temas, estos tabúes que la sociedad nos ha impuesto, y yo los quiero romper literalmente. No estoy haciendo música para que suene en la radio o que se vea en televisión, no es mi fin generar lucas o likes, seguidores, netamente estoy persiguiendo mis ideales", sostuvo al sitio.

En ese sentido, habló de las prohibiciones que ha vivido por su nuevo sello. "Hace algunos meses tuve una conversación con dos sellos musicales y me preguntaron si era capaz de hacer una versión "clean" de mis canciones para que puedan sonar en las radios y les comenté que no estaba dispuesto a ceder esta vez porque quiero evolucionar a lo que la gente no se atreve a mostrar".