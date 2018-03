Ex panelista de "La Mañana de CHV" habló de su mala relación con Pamela Díaz

Desde que desvincularon a Daniela Urrizola del matinal "La Mañana de CHV", se comentó que uno de los motivos era su mala relación con Pamela Díaz.

En conversación con el programa de Glamorama, la panelista de "Sabingo" confirmó este hecho afirmando que la relación no era buena.

"Yo era como el pez, '¡¿qué hací voh acá!? me decía ella. En realidad, dentro de su bullying, algo de verdad hay. Por eso también te ríes. Pero igual hay gente que es más sensible. Me dolieron un poco las tallas de Pamela Díaz", lanzó.

No obstante, fue una situación generada al interior del equipo lo que empeoró la situación."Hubo un hecho puntual que fue un poco violento, un poco mala onda y hubiese preferido que no hubiese pasado nunca. Yo defendí a un compañero de algo que se le estaba acusando y finalmente quedé como la metida. Que se metió en lo que no le correspondía", dijo.

"Nunca me voy a sentir culpable de eso, porque siempre me voy a meter cuando haya una injusticia respecto a un compañero. Son mis códigos, son mis valores. ¿Sirven para la tele? No tengo idea. Pero si no sirven, prefiero no estar", cerró.