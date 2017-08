Ex Reggaeton Boy le dio trabajo a compatriotas y extranjeros

Un solidario gesto realizó Givens Laguerre, ex integrante de Reggaeton Boys, luego de otorgarle trabajo a 14 haitianos, 5 venezolanos y 6 colombianos.

El haitiano tiene 2 restobares, una automotora y una panadería, negocios que ha establecido durante sus 11 años que lleva en Chile. "El trabajo está muy difícil para ellos. Muy poca gente los acoge y los trata bien, así que quise darles una oportunidad como me la dieron a mi", contó a Las Últimas Noticias.

Desde esa óptica, Laguerre sostuvo que todos sus trabajadores ganan más que el sueldo mínimo, dependiendo de las horas trabajadas."Hace dos años y medio puse mi segundo restobar que está en el Barrio Bellavista. Cada día llegaban cientos de haitianos y otros extranjeros a pedir trabajo, así que empecé a conversar con los dueños de los negocios vecinos y me di cuenta de que trabajan con personal de otro país, empecé a ver las noticias y dije 'tengo que ayudar sí o sí' porque noté que la situación estaba crítica. Hablé con mi contador y me dijo que no había problema".

La inmigración se ha convertido en un tema que está en plena palestra pública, situación de la cual Givens no queda ajeno. Hoy todo está peor, porque el chileno está muy sensible, entonces para los que llegan solos y no tienen ayuda, debe ser terrible", dijo.