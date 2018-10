Fabricio tendrá que enfrentar nuevamente a la justicia por delito de estafa

No lo está pasando bien Fabricio Vasconcellos, quien deberá enfrentar nuevamente a la justicia por la venta de cesión de derechos en terrenos agrícolas.

Según informó La Cuarta, ahora hay 13 querellantes, quienes compraron en la localidad de Pintué en Paine.

El pasado 13 de septiembre el bailarín llegó hasta el Tribunal de San Bernardo por una causa similar y este jueves deberá presentarse ahí mismo debido a estas acusaciones de fraude. Apuntan al brasileño de fraude y que este engañó a las personas involucradas.

"Nosotros compramos el terreno y nos daba confianza el hecho de que se veía un trato serio. A simple vista era un condominio con todas las de la ley, con cierres perimetrales, agua y luz contempladas como promesa. Pensamos que sería un buen negocio, pero no fue así. Eran terrenos que no podían ser urbanizados. Por ende, no se podían edificar viviendas", señaló al matutino Nelson Verdugo, uno de los querellantes.

En conversación con "La Mañana", Fabricio se defendió, recalcando que es inocente de los cargos que le imputan. "No hay estafa. La gente compró la cesión de derechos que yo no he inventado, acá es muy simple: compras un terreno, lo dividí y vendí como cesión de derechos, tal como salía en la escritura que ellos tenían, tal como les explicó su abogado y la gente que ellos pidieron que explicaron".